Роботи, ППО та артилерія: бригади ТрО отримають потужне підсилення

В Україні триває реформування військових частин Сил територіальної оборони, розпочате пів року тому. Зокрема, в бригадах з'являться нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою. В бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що в результаті будуть збільшені бойові спроможності бригад ТрО. Ці військові частини планується застосовувати при проведенні оборонних операцій.

"Наша мета - підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат", - наголосив Генштаб.

Допомога Заходу Україні

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що пріоритетом для України залишається отримання засобів ППО та артилерії для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Рютте також уточнив обсяги підтримки від Сполучених Штатів - вони планують поставити Україні озброєння на загальну суму близько 625 мільйонів доларів у рамках найближчих пакетів допомоги.