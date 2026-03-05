ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Роботи, ППО та артилерія: бригади ТрО отримають потужне підсилення

17:45 05.03.2026 Чт
2 хв
Зміни підвищать боєздатність ТрО та одночасно зменшать втрати
aimg Валерій Ульяненко
Роботи, ППО та артилерія: бригади ТрО отримають потужне підсилення Фото: ЗСУ посилюють бригади тероборони (Getty Images)

В Україні триває реформування військових частин Сил територіальної оборони, розпочате пів року тому. Зокрема, в бригадах з'являться нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті

"Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою. В бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що в результаті будуть збільшені бойові спроможності бригад ТрО. Ці військові частини планується застосовувати при проведенні оборонних операцій.

"Наша мета - підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат", - наголосив Генштаб.

Допомога Заходу Україні

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що пріоритетом для України залишається отримання засобів ППО та артилерії для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Рютте також уточнив обсяги підтримки від Сполучених Штатів - вони планують поставити Україні озброєння на загальну суму близько 625 мільйонів доларів у рамках найближчих пакетів допомоги.

Водночас у США тривають політичні дискусії щодо формату підтримки. Зокрема, американський президент Дональд Трамп знову заявив, що Україна має отримувати допомогу у формі позики.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що масштабна військова операція на Близькому Сході потребує величезної кількості крилатих ракет та засобів ППО.

За його словами, це безпосередньо обмежує можливості партнерів допомагати ЗСУ. Польський міністр також зауважив, що конфлікт зміщує фокус міжнародної політики.

