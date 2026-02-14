Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL
Цього року США поставлять Україні власної зброї на суму 15 мільярдів доларів, яку оплачує Європа.
Як передає РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю PBS.
Читайте також: Не могучий ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію з садовим равликом
"Поставки йдуть на суму близько мільярда євро на місяць, тож цього року буде приблизно 15 мільярдів доларів", - сказав генсек.
За його словами, критично важлива допомога - летальна і нелетальна зброя, включно з перехоплювачами для знищення російських ракет. Але їх недостатньо.
"Це оплачується європейськими та канадськими союзниками. Правда також у тому, що в Росії багато таких ракет, і європейці шукають, що ще можуть передати з власних запасів", - додав генсек Альянсу.
На запитання про те, чи може колективний Захід дати Україні достатньо, він відповів, що: "Ми можемо допомогти Україні захищатися".
Рютте також додав, що Україна розвиває власні можливості
з виробництва перехоплювачів ракет.
"ППО - найскладніша частина, але так звана програма PURL...Це критично важливо для України", - сказав генсек НАТО.
Як відомо, PURL - це міжнародна ініціатива США і НАТО, створена в середині 2025 року для поставок американської зброї Україні, які фінансує не сам Вашингтон, а союзники і партнери. Йдеться про європейські країни та Канаду.
Згідно з останніми заявами, у програмі PURL беруть участь більшість країн-членів НАТО - 24 держави. Нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.
Зазначимо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп укотре похвалився, що Америка більше не витрачає грошей на Україну, на відміну від своїх попередників, а навпаки, заробляє на ній завдяки програмі PURL.