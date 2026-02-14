ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL

Субота 14 лютого 2026 06:07
UA EN RU
Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Цього року США поставлять Україні власної зброї на суму 15 мільярдів доларів, яку оплачує Європа.

Як передає РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю PBS.

Читайте також: Не могучий ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію з садовим равликом

"Поставки йдуть на суму близько мільярда євро на місяць, тож цього року буде приблизно 15 мільярдів доларів", - сказав генсек.

За його словами, критично важлива допомога - летальна і нелетальна зброя, включно з перехоплювачами для знищення російських ракет. Але їх недостатньо.

"Це оплачується європейськими та канадськими союзниками. Правда також у тому, що в Росії багато таких ракет, і європейці шукають, що ще можуть передати з власних запасів", - додав генсек Альянсу.

На запитання про те, чи може колективний Захід дати Україні достатньо, він відповів, що: "Ми можемо допомогти Україні захищатися".

Рютте також додав, що Україна розвиває власні можливості
з виробництва перехоплювачів ракет.

"ППО - найскладніша частина, але так звана програма PURL...Це критично важливо для України", - сказав генсек НАТО.

Як відомо, PURL - це міжнародна ініціатива США і НАТО, створена в середині 2025 року для поставок американської зброї Україні, які фінансує не сам Вашингтон, а союзники і партнери. Йдеться про європейські країни та Канаду.

Згідно з останніми заявами, у програмі PURL беруть участь більшість країн-членів НАТО - 24 держави. Нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Зазначимо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп укотре похвалився, що Америка більше не витрачає грошей на Україну, на відміну від своїх попередників, а навпаки, заробляє на ній завдяки програмі PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Марк Рютте Зброя з США
Новини
США мають намір провести переговори щодо України та Ірану в один день, - Reuters
США мають намір провести переговори щодо України та Ірану в один день, - Reuters
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи