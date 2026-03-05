Роботы, ПВО и артиллерия: бригады ТрО получат мощное усиление
В Украине продолжается реформирование воинских частей Сил территориальной обороны, начатое полгода назад. В частности, в бригадах появятся новые подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
"Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате будут увеличены боевые возможности бригад ТрО. Эти воинские части планируется применять при проведении оборонительных операций.
"Наша цель - повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - подчеркнул Генштаб.
Помощь Запада Украине
Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.
Рютте также уточнил объемы поддержки от Соединенных Штатов - они планируют поставить Украине вооружение на общую сумму около 625 миллионов долларов в рамках ближайших пакетов помощи.
В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа.
В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что масштабная военная операция на Ближнем Востоке требует огромного количества крылатых ракет и средств ПВО.
По его словам, это непосредственно ограничивает возможности партнеров помогать ВСУ. Польский министр также отметил, что конфликт смещает фокус международной политики.