ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Роботы, ПВО и артиллерия: бригады ТрО получат мощное усиление

17:45 05.03.2026 Чт
2 мин
Изменения повысят боеспособность ТрО и одновременно уменьшат потери
aimg Валерий Ульяненко
Роботы, ПВО и артиллерия: бригады ТрО получат мощное усиление Фото: ВСУ усиливают бригады теробороны (Getty Images)

В Украине продолжается реформирование воинских частей Сил территориальной обороны, начатое полгода назад. В частности, в бригадах появятся новые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Читайте также: Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

"Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате будут увеличены боевые возможности бригад ТрО. Эти воинские части планируется применять при проведении оборонительных операций.

"Наша цель - повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - подчеркнул Генштаб.

Помощь Запада Украине

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Рютте также уточнил объемы поддержки от Соединенных Штатов - они планируют поставить Украине вооружение на общую сумму около 625 миллионов долларов в рамках ближайших пакетов помощи.

В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что масштабная военная операция на Ближнем Востоке требует огромного количества крылатых ракет и средств ПВО.

По его словам, это непосредственно ограничивает возможности партнеров помогать ВСУ. Польский министр также отметил, что конфликт смещает фокус международной политики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине