Ця зброя Україні вже не дістанеться? Сікорський про критичний вплив війни в Ірані

Війна в Ірані відволікає увагу світових лідерів від агресії РФ та вичерпує запаси озброєння, які могли б бути передані Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Витрати озброєння та політична увага

За словами польського міністра, масштабна військова операція на Близькому Сході потребує величезного ресурсу крилатих ракет та засобів ППО. Це безпосередньо обмежує можливості партнерів допомагати ЗСУ.

"Те, що було використано, точно не буде доступне для передачі чи навіть продажу Україні. Це сумний, але неминучий результат", - наголосив Сікорський.

Окрім технічного аспекту, очільник МЗС Польщі зауважив, що конфлікт зміщує фокус міжнародної політики.

Він підкреслив, що для Польщі як сусіда України вкрай важливо, щоб світ не забував про "результат героїчної оборони українців".

Ризики дефіциту ППО

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що у разі затяжного протистояння в Ірані партнери можуть зіткнутися з нестачею специфічного озброєння.

"Якщо буде довга війна, то у близькосхідних партнерів буде дефіцит ППО. Ви бачите, що вони використовують ППО проти "Шахедів", - пояснював раніше глава держави.

Водночас він додав, що наразі сигналів про скорочення поставок ракет PAC-3 для України не надходило.