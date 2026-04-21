У роботі "Київстару" стався масштабний збій

У роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" стався масштабний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Найбільше користувачів зіткнулися з проблемами зі зв'язком - у різних областях зникла можливість здійснювати дзвінки. Виклики не проходять або обриваються, а в окремих випадках зв’язок відсутній повністю.
Українці повідомляють, що додзвонитись неможливо як на мобільні, так і на стаціонарні номери.
Крім того, абоненти скаржаться на низький рівень сигналу та проблеми у роботі мобільного інтернету.
Нагадаємо, 20 квітня у роботі чат-бота ChatGPT стався збій - користувачі з різних країн повідомляли про відсутність відповідей від системи та проблеми із завантаженням.
Користувачі скаржились на неможливість завантажити історію діалогів, тривале очікування відповіді або повну відсутність реакції на запити.
Раніше, 16 квітня, масштабний збій стався у роботі "Нової пошти". Клієнти скаржились, що додаток "Нової пошти" не завантажувався, а в особистий кабінет було неможливо зайти. Також неможливо було додзвонитися до оператора.
У березні з проблемами зтикались користувачі застосунку "Резерв+". При спробі зайти на екрані з'являлось повідомлення про те, що сталась технічна проблема.