В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой

21:26 21.04.2026 Вт
2 мин
С какими проблемами столкнулись пользователи?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: пользователи "Киевстара" сообщают о проблемах со связью (Виталий Носач, РБК-Украина)

В работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой.

Больше всего пользователей столкнулись с проблемами со связью - в разных областях исчезла возможность совершать звонки. Вызовы не проходят или обрываются, а в отдельных случаях связь отсутствует полностью.

Украинцы сообщают, что дозвониться невозможно как на мобильные, так и на стационарные номера.

Кроме того, абоненты жалуются на низкий уровень сигнала и проблемы в работе мобильного интернета.

Фото: сбой в работе "Киевстара" (downdetector.com.ua)

Напомним, 20 апреля в работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - пользователи из разных стран сообщали об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.

Пользователи жаловались на невозможность загрузить историю диалогов, длительное ожидание ответа или полное отсутствие реакции на запросы.

Ранее, 16 апреля, масштабный сбой произошел в работе "Новой почты". Клиенты жаловались, что приложение "Новой почты" не загружалось, а в личный кабинет было невозможно зайти. Также невозможно было дозвониться до оператора.

В марте с проблемами сталкивались пользователи приложения "Резерв+". При попытке зайти на экране появлялось сообщение о том, что произошла техническая проблема.

