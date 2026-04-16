У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

10:01 16.04.2026 Чт
1 хв
Чому не працює застосунок?
aimg Тетяна Степанова
У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо Фото: у роботі "Нової пошти" стався збій (Getty Images)

У роботі "Нової пошти" вранці 16 квітня стався збій. Користувачі масово не можуть скористатися мобільним додатком.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Клієнти скаржаться, що додаток "Нової пошти" не завантажується, а в особистий кабінет неможливо зайти.

Також неможливо додзвонитися до оператора.

Компанія наразі не повідомляла про причини збою.

Оновлено 10:05

У комапанії повідомили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій

Наразі роботу всіх сервісів відновлено.

Новини "Нової пошти"

Нагадаємо, оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок з 13 квітня.

У компанії зазначили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.

Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.

Також раніше ми повідомляли, що у додатку "Нової пошти" з'явилася нова функція - мультиномер. Вона дозволяє стежити за різними замовленнями практично одночасно.

