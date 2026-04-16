У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

У роботі "Нової пошти" вранці 16 квітня стався збій. Користувачі масово не можуть скористатися мобільним додатком.

Про це повідомляє РБК-Україна .

У комапанії повідомили , що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій

Компанія наразі не повідомляла про причини збою.

Також неможливо додзвонитися до оператора.

Клієнти скаржаться, що додаток "Нової пошти" не завантажується, а в особистий кабінет неможливо зайти.

Нагадаємо, оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок з 13 квітня.

У компанії зазначили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.

Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.

Також раніше ми повідомляли, що у додатку "Нової пошти" з'явилася нова функція - мультиномер. Вона дозволяє стежити за різними замовленнями практично одночасно.