Крок до відкриття неба? В Україні створили робочу групу з аеропортів

20:23 16.03.2026 Пн
1 хв
Чим займеться робоча група для відновлення роботи аеропортів?
aimg Іван Носальський
Крок до відкриття неба? В Україні створили робочу групу з аеропортів Ілюстративне фото: в Україні готуються поновити роботу аеропортів (Getty Images)

Український уряд створив робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Мінрозвитку.

"Створити робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад", - ідеться в указі.

Для чого створили робочу групу

У Мінрозвитку в коментарі журналістам уточнили, що наразі повітряний простір залишається закритим через ситуацію з безпекою. Однак пріоритетом є збереження інфраструктури аеропортів, щоб почати польоти максимально швидко, щойно це стане можливим.

Чим саме займеться робоча група:

Координація дій: орган працюватиме на міжвідомчому рівні для створення умов безпечного відновлення польотів після відкриття неба.

Практичні рекомендації: фахівці напрацюють план поетапного відновлення роботи аеропортів.

Безпека інфраструктури: особливу увагу приділятимуть захисту авіаційної інфраструктури та безпеці цивільної авіації як під час воєнного стану, так і після його завершення.

Варто зауважити, що повітряний простір України закрито з початку повномасштабного вторгнення росіян.

До слова, раніше генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявляв про те, що "Бориспіль" готовий відновити роботу протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Більше по темі:
Аеропорт
Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою