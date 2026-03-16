Крок до відкриття неба? В Україні створили робочу групу з аеропортів
Український уряд створив робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Мінрозвитку.
"Створити робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад", - ідеться в указі.
Для чого створили робочу групу
У Мінрозвитку в коментарі журналістам уточнили, що наразі повітряний простір залишається закритим через ситуацію з безпекою. Однак пріоритетом є збереження інфраструктури аеропортів, щоб почати польоти максимально швидко, щойно це стане можливим.
Чим саме займеться робоча група:
Координація дій: орган працюватиме на міжвідомчому рівні для створення умов безпечного відновлення польотів після відкриття неба.
Практичні рекомендації: фахівці напрацюють план поетапного відновлення роботи аеропортів.
Безпека інфраструктури: особливу увагу приділятимуть захисту авіаційної інфраструктури та безпеці цивільної авіації як під час воєнного стану, так і після його завершення.
Варто зауважити, що повітряний простір України закрито з початку повномасштабного вторгнення росіян.
До слова, раніше генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявляв про те, що "Бориспіль" готовий відновити роботу протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.