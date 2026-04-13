Робота з безкоштовним житлом: де в Україні платять найбільше та як знайти ту саму вакансію

Скільки вакансій з житлом доступні українцям

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, за І квартал 2026 року українські працедавці запропонували шукачам роботи (через ДСЗ) 1,5 тисячі вакансій із можливістю надання житла.

"Якщо ж рахувати спільно з пропозиціями партнерів із числа сервісів з пошуку роботи, то Єдиний портал вакансій має майже 4 тисячі подібних пропозицій", - пояснили українцям.

Уточнюється, що майже половина вакансій із житлом, поданих Службою зайнятості від початку року, вже укомплектована.

При цьому нові пропозиції додаються щодня. Тож станом на квітень на Єдиному порталі вакансій ДСЗ доступно понад 800 таких вакансій.

В яких областях таких вакансій найбільше

Повідомляється, що в першому кварталі поточного року найактивніше вакансії з житлом з'являлися:

у Києві - 260;

у Київській області - 200.

Крім того, велика кількість пропозицій робот з житлом була:

у Львівській області - 150;

у Дніпропетровській області - 144.

Кому сьогодні пропонують найбільші зарплати

У ДСЗ розповіли, що найвищий рівень заробітної плати за такими вакансіями - від 65 до 125 тисяч гривень - пропонують сьогодні Сили оборони.

Водночас на ринку представлено чимало цивільних пропозицій, адже роботодавці шукають:

лікарів;

водіїв;

медичних братів і сестер;

кухарів.

Заробітна плата за цивільними вакансіями становить від 22 до 50 тисяч гривень.

Серед них згадуються також такі спеціалісти:

монтажник;

майстер з ремонту;

рецептурник;

вантажник;

тракторист;

технічний директор;

працівник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва;

кондитер.

Де знайти ту саму вакансію з житлом

Насамкінець у Державній службі зайнятості повідомили, що дізнатись про наявність подібних пропозицій у конкретному регіоні можна онлайн.

Для цього потрібно можна скористатися Єдиним порталом вакансій.

Уточнюється, що в пошуку необхідно додати опцію "Вакансії з житлом", після чого - обрати ту пропозицію, яка вам підходить.

Інший варіант пошуку найбільш підходящої вакансії: