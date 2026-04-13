Работа с бесплатным жильем: где в Украине платят больше всего и как найти ту самую вакансию

07:30 13.04.2026 Пн
3 мин
Кроме крыши над головой, можно получить как минимум 22 тысячи зарплаты
aimg Ирина Костенко
Вакансии с проживанием можно найти в разных областях Украины (фото иллюстративное: freepik.com)

Государственная служба занятости предлагает украинцам немало вакансий с бесплатным жильем. Достойную оплату труда предлагают как военным, так и гражданским специалистам.

Сколько вакансий с жильем доступны украинцам

Согласно информации Государственной службы занятости, за I квартал 2026 года украинские работодатели предложили соискателям работы (через ГСЗ) 1,5 тысячи вакансий с возможностью предоставления жилья.

"Если же считать совместно с предложениями партнеров из числа сервисов по поиску работы, то Единый портал вакансий имеет почти 4 тысячи подобных предложений", - объяснили украинцам.

Уточняется, что почти половина вакансий с жильем, поданных Службой занятости с начала года, уже укомплектована.

При этом новые предложения добавляются ежедневно. Поэтому по состоянию на апрель на Едином портале вакансий ГСЗ доступно более 800 таких вакансий.

В каких областях таких вакансий больше всего

Сообщается, что в первом квартале текущего года активнее всего вакансии с жильем появлялись:

  • в Киеве - 260;
  • в Киевской области - 200.

Кроме того, большое количество предложений работ с жильем было:

  • во Львовской области - 150;
  • в Днепропетровской области - 144.

Кому сегодня предлагают самые большие зарплаты

В ГСЗ рассказали, что самый высокий уровень заработной платы по таким вакансиям - от 65 до 125 тысяч гривен - предлагают сегодня Силы обороны.

В то же время на рынке представлено немало гражданских предложений, ведь работодатели ищут:

  • врачей;
  • водителей;
  • медицинских братьев и сестер;
  • поваров.

Заработная плата по гражданским вакансиям составляет от 22 до 50 тысяч гривен.

Среди них упоминаются также такие специалисты:

  • монтажник;
  • мастер по ремонту;
  • рецептурщик;
  • грузчик;
  • тракторист;
  • технический директор;
  • работник по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства;
  • кондитер.

Где найти ту самую вакансию с жильем

В завершение в Государственной службе занятости сообщили, что узнать о наличии подобных предложений в конкретном регионе можно онлайн.

Для этого нужно можно воспользоваться Единым порталом вакансий.

Уточняется, что в поиске необходимо добавить опцию "Вакансии с жильем", после чего - выбрать то предложение, которое вам подходит.

Другой вариант поиска наиболее подходящей вакансии:

