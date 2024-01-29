Робочі групи працюють над обміном полоненими, найближчим часом можуть бути результати, - ГУР
Робочі групи щодо обміну полоненими продовжують працювати та комунікувати. Це дає воєнній розвідці підстави вважати, що результати будуть "найближчим часом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", - зазначив Юсов.
Також він зауважив, що ситуація з падінням Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес. За його словами, йдеться про категоричну позицію РФ.
"Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках", - сказав він.
Представник ГУР зауважив, що Україна зацікавлена у тому, щоб з'ясувати оперативні обставини авіакатастрофи Іл-76 та паралельно продовжувати процес повернення додому українських захисників та захисниць, а також цивільних, котрі знаходяться здебільшого у вкрай важких умовах.
Обмін полоненими
Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. З серпня 2023 року Москва заморозила обмін полоненими з Україною.
Проте 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників.
24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту літака нібито були десятки українських полонених. Але Україна не підтверджує це.
За даними ГУР Міноборони, зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.
Напередодні очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією все ж відбудеться. Наразі українська сторона робить все для цього.
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