Боронили Маріуполь та "Азовсталь". Україна повернула з полону 230 військових

У середу, 3 січня, Україна повернула з російського полону військових, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Instagram та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

"Наші - вдома. З російського полону повернули більше двохсот наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронили Маріуполь та "Азовсталь", - підписав відео Зеленський.

Водночас у своєму Telegram Лубінець повідомив, що з полону повернено 230 військових.

"Сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні", - написав він.

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