Росія заморозила обмін полоненими з Україною

Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Однак перемовини з їх відновлення тривають.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко журналістам.

"Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія заморозила фактично обміни. Вони у тому обсязі, як це було раніше, не відбуваються", - заявив він.

Він зауважив, що Україна готова до обміну полоненими, однак все залежить від російської сторони. При цьому місця для утримування військовополонених в Україні закінчуються, і наразі стоїть питання розширення їх кількості.

" Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - зауважив він.

За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягують обмін та створюють різні перешкоди.

" У травні цього року в нас сталося кілька великих обмінів, зараз останній, що відбувся, стався сьомого серпня. Ми змогли повернути лише 22 особи. Знаходяться різні причини для того, щоб відстрочити ці обміни, і фактично це таке гачкотворство для того, щоб цей процес уповільнити, і для того, щоб мати можливість проводити якісь пропагандистські кампанії. Ми вважаємо, що це робиться саме для цього", - підкреслив він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Окрім того, 18 серпня представник ГУР Андрій Юсов анонсував добрі новини щодо обміну полоненими з Росією. А також Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.

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