Рабочие группы работают над обменом пленными, в ближайшее время могут быть результаты, - ГУР

Рабочие группы по обмену пленными продолжают работать и общаться. Это дает военной разведке основания полагать, что результаты будут "в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова в интервью Радио Свобода.

"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", - отметил Юсов.

Также он отметил, что ситуация с падением Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс. По его словам, речь идет о категоричной позиции РФ.

"Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методичкам", - сказал он.

Представитель ГУР отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76 и параллельно продолжать процесс возвращения домой украинских защитников и защитниц, а также граждан, находящихся в основном в крайне тяжелых условиях.