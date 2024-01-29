Рабочие группы работают над обменом пленными, в ближайшее время могут быть результаты, - ГУР
Рабочие группы по обмену пленными продолжают работать и общаться. Это дает военной разведке основания полагать, что результаты будут "в ближайшее время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова в интервью Радио Свобода.
"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", - отметил Юсов.
Также он отметил, что ситуация с падением Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс. По его словам, речь идет о категоричной позиции РФ.
"Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методичкам", - сказал он.
Представитель ГУР отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76 и параллельно продолжать процесс возвращения домой украинских защитников и защитниц, а также граждан, находящихся в основном в крайне тяжелых условиях.
Обмен пленными
Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. С августа 2023 года Москва заморозила обмен пленными с Украиной.
Тем не менее, 3 января между Украиной и Россией прошел наибольший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.
24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы находились десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.
По данным ГУР Минобороны, сорванный обмен должен быть одним из самых больших за время войны.
Накануне глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время обмен военнопленными между Украиной и Россией все же состоится . Пока украинская сторона делает все для этого.
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