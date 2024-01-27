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Найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться, - Буданов

Субота 27 січня 2024 20:48
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Найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та Росією все ж відбудеться. Наразі українська сторона робить все для цього.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив він.

Очільник ГУР додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополоненних на борту.

Обмін полоненими

Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. З серпня 2023 року Москва заморозила обмін полоненими з Україною.

Проте 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників.

24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту літака нібито були десятки українських полонених. Але Україна не підтверджує це.

За даними ГУР Міноборони, зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.

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Обмін полоненими КИрило Буданов Війна Росії проти України
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