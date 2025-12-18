Робили "відеопастки" біля аеродромів: інформаторів ФСБ засудили на 12 і 10 років

За матеріалами розслідування СБУ двоє інформаторів російської спецслужби отримали 12 і 10 років позбавлення волі. Контррозвідка викрила їх у квітні 2024 року на Хмельниччині.

Слідство встановило, що фігуранти відстежували місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ та встановлювали приховані мінікамери поблизу периметрів авіаційних об’єктів. Один із відеопристроїв вони закріпили на опорі ЛЕП, замаскували та надали віддалений доступ для ФСБ.

За допомогою так званих "відеопасток" ворог планував визначати наявність бойової авіації та графіки вильотів, щоб скоригувати повітряні удари.

Для безперервної трансляції зловмисники підсилили живлення камер сонячною батареєю.

СБУ завчасно викрила і затримала агентів за місцями проживання та провела превентивні спецзаходи для убезпечення військових локацій у зонах ворожої розвідактивності.

За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє мешканців Краматорська.

Один із них - 36-річний наркозалежний, якого ФСБ завербувала через пошук грошей у Telegram-каналах; до співпраці він залучив 40-річного знайомого. За інструкціями ворога вони виїхали до західного регіону для збору розвідданих.

Суд визнав обох винними за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Головний фігурант отримав 12 років, його спільник - 10 років ув’язнення.