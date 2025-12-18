Делали "видеоловушки" возле аэродромов: информаторов ФСБ осудили на 12 и 10 лет

По материалам расследования СБУ двое информаторов российской спецслужбы получили 12 и 10 лет лишения свободы. Контрразведка разоблачила их в апреле 2024 года в Хмельницкой области.

Следствие установило, что фигуранты отслеживали места дислокации оперативных аэродромов ВСУ и устанавливали скрытые миникамеры вблизи периметров авиационных объектов. Одно из видеоустройств они закрепили на опоре ЛЭП, замаскировали и предоставили удаленный доступ для ФСБ.

С помощью так называемых "видеоловушек" враг планировал определять наличие боевой авиации и графики вылетов, чтобы скорректировать воздушные удары.

Для непрерывной трансляции злоумышленники усилили питание камер солнечной батареей.

СБУ заблаговременно разоблачила и задержала агентов по месту жительства и провела превентивные спецмероприятия для обеспечения безопасности военных локаций в зонах вражеской разведывательной активности.

По данным следствия, заказ РФ выполняли двое жителей Краматорска.

Один из них - 36-летний наркозависимый, которого ФСБ завербовала через поиск денег в Telegram-каналах; к сотрудничеству он привлек 40-летнего знакомого. По инструкциям врага они выехали в западный регион для сбора разведданных.

Суд признал обоих виновными по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).

Главный фигурант получил 12 лет, его сообщник - 10 лет заключения.