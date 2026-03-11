Різка зміна тону: Мелоні виступила з критикою операції Трампа в Ірані

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила з критикою військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, що стало помітною зміною її позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Ще нещодавно Мелоні висловлювалася значно обережніше, заявляючи, що не може ані засудити, ані підтримати війну. Однак під час виступу в парламенті в Римі 11 березня вона назвала конфлікт частиною зростаючої тенденції втручань "поза межами міжнародного права".

У виданні пояснили, що зміна риторики відбулася на тлі внутрішнього політичного тиску. Удари по Ірану виявилися непопулярними в Італії, де значна частина суспільства виступає проти втягнення країни в новий конфлікт на Близькому Сході.

Додатковим фактором став політично чутливий референдум щодо судової реформи, який наближається і дедалі більше розглядається як тест на підтримку урядової коаліції Мелоні.

Прем’єрка також різко відреагувала на повідомлення про удар по школі для дівчаток, внаслідок якого загинули 168 людей. Зазначається, що навчальний заклад був пошкоджений через удар США по сусідній іранській військово-морській базі.

Так, Мелоні приєдналася до низки європейських лідерів, які з різним ступенем жорсткості критикують удари по Ірану. Серед них прем’єр Іспанії Педро Санчес, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Нідерландів Роб Джеттен.