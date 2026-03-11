Резкая смена тона: Мелони выступила с критикой операции Трампа в Иране
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с критикой военной операции США и Израиля против Ирана, что стало заметным изменением ее позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Еще недавно Мелони высказывалась значительно осторожнее, заявляя, что не может ни осудить, ни поддержать войну. Однако во время выступления в парламенте в Риме 11 марта она назвала конфликт частью растущей тенденции вмешательств "за пределами международного права".
В издании объяснили, что смена риторики произошла на фоне внутреннего политического давления. Удары по Ирану оказались непопулярными в Италии, где значительная часть общества выступает против втягивания страны в новый конфликт на Ближнем Востоке.
Дополнительным фактором стал политически чувствительный референдум по судебной реформе, который приближается и все больше рассматривается как тест на поддержку правительственной коалиции Мелони.
Премьер также резко отреагировала на сообщение об ударе по школе для девочек, в результате которого погибли 168 человек. Отмечается, что учебное заведение было повреждено из-за удара США по соседней иранской военно-морской базе.
Так, Мелони присоединилась к ряду европейских лидеров, которые с разной степенью жесткости критикуют удары по Ирану. Среди них премьер Испании Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Нидерландов Роб Джеттен.
Напомним, 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока, в частности под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.
В частности, 9 марта Министерство обороны Турции сообщило, что системы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, которая вошла в турецкое воздушное пространство. Ее обломки упали вблизи города Газиантеп, жертв и разрушений не было.
Кроме того, удару подверглась британская военная база на Кипре, что вызвало беспокойство среди европейских союзников. В США тем временем заявляют о намерении усиливать атаки по Ирану, в частности против объектов, связанных с производством ракет.