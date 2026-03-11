ua en ru
Резкая смена тона: Мелони выступила с критикой операции Трампа в Иране

17:38 11.03.2026 Ср
2 мин
Глава итальянского правительства даже заговорила о возможном нарушении международного права
aimg Мария Науменко
Резкая смена тона: Мелони выступила с критикой операции Трампа в Иране фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с критикой военной операции США и Израиля против Ирана, что стало заметным изменением ее позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Глава Пентагона пообещал самые интенсивные удары по Ирану за все время операции

Еще недавно Мелони высказывалась значительно осторожнее, заявляя, что не может ни осудить, ни поддержать войну. Однако во время выступления в парламенте в Риме 11 марта она назвала конфликт частью растущей тенденции вмешательств "за пределами международного права".

В издании объяснили, что смена риторики произошла на фоне внутреннего политического давления. Удары по Ирану оказались непопулярными в Италии, где значительная часть общества выступает против втягивания страны в новый конфликт на Ближнем Востоке.

Дополнительным фактором стал политически чувствительный референдум по судебной реформе, который приближается и все больше рассматривается как тест на поддержку правительственной коалиции Мелони.

Премьер также резко отреагировала на сообщение об ударе по школе для девочек, в результате которого погибли 168 человек. Отмечается, что учебное заведение было повреждено из-за удара США по соседней иранской военно-морской базе.

Так, Мелони присоединилась к ряду европейских лидеров, которые с разной степенью жесткости критикуют удары по Ирану. Среди них премьер Испании Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Нидерландов Роб Джеттен.

Напомним, 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока, в частности под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

В частности, 9 марта Министерство обороны Турции сообщило, что системы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, которая вошла в турецкое воздушное пространство. Ее обломки упали вблизи города Газиантеп, жертв и разрушений не было.

Кроме того, удару подверглась британская военная база на Кипре, что вызвало беспокойство среди европейских союзников. В США тем временем заявляют о намерении усиливать атаки по Ирану, в частности против объектов, связанных с производством ракет.

Соединенные Штаты Америки Италия Израиль Иран Ближний восток
