Війна в Україні

"Ризики зростають": у ЄС зробили заяву про виснаження світових запасів ППО через Іран

15:36 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи може війна на Близькому Сході вдарити по обороні України?
aimg Сергій Козачук
Фото: верховна представниця ЄС Кая Каллас (Getty Images)

Війна на Близькому Сході почала виснажувати світові запаси систем ППО, які критично необхідні Україні.

Про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Україна ризикує залишитися без грошей: ЄС розглядає додаткову допомогу

Дефіцит систем ППО

За словами головного дипломата ЄС, іранський конфлікт має прямий вплив на війну в Україні. Зокрема, йдеться про перерозподіл дефіцитних оборонних ресурсів, таких як безпілотники-перехоплювачі.

"Є оборонні можливості, які потрібні Україні, а тепер переміщуються також на Близький Схід. Можливості, які потрібні Україні, тепер потрібні й Близькому Сходу, коли йдеться про протиповітряну оборону", - наголосила Каллас.

Вона додала, що країни Перської затоки наразі вимушені активно витрачати свої запаси ППО, намагаючись відбити іранські атаки.

Економічні ризики та роль України

Каллас попередила, що зростання світових цін на нафту через нестабільність у регіоні грає на руку Кремлю. Висока вартість енергоресурсів дозволяє Москві отримувати додаткові кошти для ведення війни.

Водночас дипломатка зазначила, що Україна може надати допомогу партнерам у Перській затоці, оскільки має унікальний досвід боротьби з дронами.

"Ми бачимо, як ті самі дрони, які щодня атакують Київ, атакують Близький Схід. Україна може допомогти країнам Перської затоки, оскільки вони розробили перехоплювачі дронів та засоби захисту від них", - підсумувала Каллас.

Це питання планують обговорити на віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та Перської затоки.

Вплив війни в Ірані на Україну та допомогу ЄС

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі вже визнавали, що загострення на Близькому Сході викликає серйозне занепокоєння, оскільки це розпорошує увагу світу та ресурси, необхідні для стримування російської агресії.

Зокрема, експерти попереджали про ризики для постачання систем Patriot та процесу вступу до ЄС на тлі прямого зіткнення Ірану та Ізраїлю. Через зміщення геополітичних пріоритетів Україна ризикує залишитися без частини фінансової підтримки від європейських партнерів у майбутньому.

Крім того, попри отриманий стабільний "перепочинок" завдяки траншам від МВФ та Євросоюзу, тривала війна в Ірані може змусити Захід переглянути обсяги подальшої економічної допомоги Києву на користь стабілізації Близького Сходу.

