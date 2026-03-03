ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ризик для Patriot та вступу до ЄС: як війна в Ірані вже позначається на Україні

Вівторок 03 березня 2026 21:29
UA EN RU
Ризик для Patriot та вступу до ЄС: як війна в Ірані вже позначається на Україні Фото: через війну в Ірані поставки США ракет до Patriot можуть скоротитися (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану вже почали позначатися на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: "Мені не нудно": Трамп попередив, що війна з Іраном може затягнутися надовго

Видання з посиланням на європейських чиновників пише, що у Європі існують побоювання з приводу того, що США втратять інтерес до війни в Україні. При цьому ЗСУ зіткнуться з проблемами із постачанням західної зброї.

Зазначається, що після удару іранського дрона по британській авіабазі на Кіпрі було відкладено заплановано на цей тиждень зустріч з обговорення вступу України до ЄС. При цьому один з європейських дипломатів наголосив, що Україні будуть намагатися якомога швидше передати документи щодо процесу вступу до блоку.

Кредит на 90 млрд під питанням

Крім того, наприкінці 2023 року європейським дипломатам так і не вдалося досягти згоди щодо використання заморожених активів РФ для відновлення України.

Також минулого місяця Угорщина заблокувала кредит на 90 млрд євро, без якого Київ вже у квітні може зіткнутися з дефіцитом бюджету.

Скорочення поставок ракет для Patriot

Якщо конфлікт за участі США на Близькому Сході виявиться затяжним, поставки Вашингтоном ракет для Patriot можуть скоротитися. Politico нагадало, що український президент Володимир Зеленський вже висловлював побоювання з цього приводу.

Представник одного з європейських урядів розповів виданню, що затягування війни може призвести до того, що США будуть змушені поповнювати власні арсенали на шкоду поставкам ракет до ЄС та України.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серії ударів по іранській території.

В неділю, 1 березня, Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.

Зазначимо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї ліквідували протягом перших 24 годин спільної американо-ізраїльської операції Epic Fury, розпочатої в лютому 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Сполучені Штати Америки Україна Іран Війна в Україні
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою