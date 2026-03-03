Ризик для Patriot та вступу до ЄС: як війна в Ірані вже позначається на Україні

Наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану вже почали позначатися на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання з посиланням на європейських чиновників пише, що у Європі існують побоювання з приводу того, що США втратять інтерес до війни в Україні. При цьому ЗСУ зіткнуться з проблемами із постачанням західної зброї.

Зазначається, що після удару іранського дрона по британській авіабазі на Кіпрі було відкладено заплановано на цей тиждень зустріч з обговорення вступу України до ЄС. При цьому один з європейських дипломатів наголосив, що Україні будуть намагатися якомога швидше передати документи щодо процесу вступу до блоку.

Кредит на 90 млрд під питанням

Крім того, наприкінці 2023 року європейським дипломатам так і не вдалося досягти згоди щодо використання заморожених активів РФ для відновлення України.

Також минулого місяця Угорщина заблокувала кредит на 90 млрд євро, без якого Київ вже у квітні може зіткнутися з дефіцитом бюджету.

Скорочення поставок ракет для Patriot

Якщо конфлікт за участі США на Близькому Сході виявиться затяжним, поставки Вашингтоном ракет для Patriot можуть скоротитися. Politico нагадало, що український президент Володимир Зеленський вже висловлював побоювання з цього приводу.

Представник одного з європейських урядів розповів виданню, що затягування війни може призвести до того, що США будуть змушені поповнювати власні арсенали на шкоду поставкам ракет до ЄС та України.