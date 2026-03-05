"Риски растут": в ЕС сделали заявление об истощении мировых запасов ПВО из-за Ирана

Война на Ближнем Востоке начала истощать мировые запасы систем ПВО, которые критически необходимы Украине.
Об этом заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам главного дипломата ЕС, иранский конфликт имеет прямое влияние на войну в Украине. В частности, речь идет о перераспределении дефицитных оборонных ресурсов, таких как беспилотники-перехватчики.
"Есть оборонительные возможности, которые нужны Украине, а теперь перемещаются также на Ближний Восток. Возможности, которые нужны Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне", - подчеркнула Каллас.
Она добавила, что страны Персидского залива сейчас вынуждены активно тратить свои запасы ПВО, пытаясь отразить иранские атаки.
Каллас предупредила, что рост мировых цен на нефть из-за нестабильности в регионе играет на руку Кремлю. Высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать дополнительные средства для ведения войны.
В то же время дипломат отметила, что Украина может оказать помощь партнерам в Персидском заливе, поскольку имеет уникальный опыт борьбы с дронами.
"Мы видим, как те же дроны, которые ежедневно атакуют Киев, атакуют Ближний Восток. Украина может помочь странам Персидского залива, поскольку они разработали перехватчики дронов и средства защиты от них", - подытожила Каллас.
Этот вопрос планируют обсудить на виртуальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива.
Напомним, ранее в Евросоюзе уже признавали, что обострение на Ближнем Востоке вызывает серьезное беспокойство, поскольку это распыляет внимание мира и ресурсы, необходимые для сдерживания российской агрессии.
В частности, эксперты предупреждали о рисках для поставок систем Patriot и процесса вступления в ЕС на фоне прямого столкновения Ирана и Израиля. Из-за смещения геополитических приоритетов Украина рискует остаться без части финансовой поддержки от европейских партнеров в будущем.
Кроме того, несмотря на полученную стабильную "передышку" благодаря траншам от МВФ и Евросоюза, продолжающаяся война в Иране может заставить Запад пересмотреть объемы дальнейшей экономической помощи Киеву в пользу стабилизации Ближнего Востока.