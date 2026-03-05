"Риски растут": в ЕС сделали заявление об истощении мировых запасов ПВО из-за Ирана

Дефицит систем ПВО

По словам главного дипломата ЕС, иранский конфликт имеет прямое влияние на войну в Украине. В частности, речь идет о перераспределении дефицитных оборонных ресурсов, таких как беспилотники-перехватчики.

"Есть оборонительные возможности, которые нужны Украине, а теперь перемещаются также на Ближний Восток. Возможности, которые нужны Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что страны Персидского залива сейчас вынуждены активно тратить свои запасы ПВО, пытаясь отразить иранские атаки.

Экономические риски и роль Украины

Каллас предупредила, что рост мировых цен на нефть из-за нестабильности в регионе играет на руку Кремлю. Высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать дополнительные средства для ведения войны.

В то же время дипломат отметила, что Украина может оказать помощь партнерам в Персидском заливе, поскольку имеет уникальный опыт борьбы с дронами.

"Мы видим, как те же дроны, которые ежедневно атакуют Киев, атакуют Ближний Восток. Украина может помочь странам Персидского залива, поскольку они разработали перехватчики дронов и средства защиты от них", - подытожила Каллас.

Этот вопрос планируют обсудить на виртуальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива.