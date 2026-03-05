RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Риски растут": в ЕС сделали заявление об истощении мировых запасов ПВО из-за Ирана

15:36 05.03.2026 Чт
2 мин
Может ли война на Ближнем Востоке ударить по обороне Украины?
aimg Сергей Козачук
Фото: верховная представительница ЕС Кайя Каллас (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке начала истощать мировые запасы систем ПВО, которые критически необходимы Украине.

Об этом заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Украина рискует остаться без денег: ЕС рассматривает дополнительную помощь

Дефицит систем ПВО

По словам главного дипломата ЕС, иранский конфликт имеет прямое влияние на войну в Украине. В частности, речь идет о перераспределении дефицитных оборонных ресурсов, таких как беспилотники-перехватчики.

"Есть оборонительные возможности, которые нужны Украине, а теперь перемещаются также на Ближний Восток. Возможности, которые нужны Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что страны Персидского залива сейчас вынуждены активно тратить свои запасы ПВО, пытаясь отразить иранские атаки.

Экономические риски и роль Украины

Каллас предупредила, что рост мировых цен на нефть из-за нестабильности в регионе играет на руку Кремлю. Высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать дополнительные средства для ведения войны.

В то же время дипломат отметила, что Украина может оказать помощь партнерам в Персидском заливе, поскольку имеет уникальный опыт борьбы с дронами.

"Мы видим, как те же дроны, которые ежедневно атакуют Киев, атакуют Ближний Восток. Украина может помочь странам Персидского залива, поскольку они разработали перехватчики дронов и средства защиты от них", - подытожила Каллас.

Этот вопрос планируют обсудить на виртуальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива.

Влияние войны в Иране на Украину и помощь ЕС

Напомним, ранее в Евросоюзе уже признавали, что обострение на Ближнем Востоке вызывает серьезное беспокойство, поскольку это распыляет внимание мира и ресурсы, необходимые для сдерживания российской агрессии.

В частности, эксперты предупреждали о рисках для поставок систем Patriot и процесса вступления в ЕС на фоне прямого столкновения Ирана и Израиля. Из-за смещения геополитических приоритетов Украина рискует остаться без части финансовой поддержки от европейских партнеров в будущем.

Кроме того, несмотря на полученную стабильную "передышку" благодаря траншам от МВФ и Евросоюза, продолжающаяся война в Иране может заставить Запад пересмотреть объемы дальнейшей экономической помощи Киеву в пользу стабилизации Ближнего Востока.

