Загроза для України може зрости під час активної фази навчань у Білорусі, - ДПСУ

За його словами, у вересні, коли маневри вийдуть на пік активності, ситуація для України може ускладнитися.

"Завдання підрозділів розвідки Міноборони і Держприкордонслужби - отримати всю необхідну інформацію про кількість сил і засобів, які РФ зможе залучити до цих навчань. І вже від цього потрібно буде відштовхуватися, щоб зрозуміти, наскільки зросте ризик для нашої країни", - додав Демченко.