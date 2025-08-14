Загроза для України може зрости під час активної фази навчань у Білорусі, - ДПСУ

Госпогранслужба України заявляє, що наразі загроз з боку Білорусі не фіксується. Однак розвідка уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які відбудуться восени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
За його словами, у вересні, коли маневри вийдуть на пік активності, ситуація для України може ускладнитися.
"Завдання підрозділів розвідки Міноборони і Держприкордонслужби - отримати всю необхідну інформацію про кількість сил і засобів, які РФ зможе залучити до цих навчань. І вже від цього потрібно буде відштовхуватися, щоб зрозуміти, наскільки зросте ризик для нашої країни", - додав Демченко.
Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року і зберуть понад 13 тисяч військовослужбовців. До Білорусі вже прибули перші російські підрозділи.
За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, у межах маневрів планується відпрацювання сценаріїв застосування ядерної зброї, що він назвав "ключовим елементом стратегічного стримування".
Крім того, на навчаннях разом із російськими військовими буде відпрацьовано застосування ракетного комплексу "Орєшнік".
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане створення наступальних угруповань військ.