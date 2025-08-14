Угроза для Украины может возрасти во время активной фазы учений в Беларуси, - ГПСУ

По его словам, в сентябре, когда маневры выйдут на пик активности, ситуация для Украины может осложниться.

"Задача подразделений разведки Минобороны и Госпогранслужбы - получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые РФ сможет привлечь к этим учениям. И уже от этого нужно будет отталкиваться, чтобы понять, насколько возрастет риск для нашей страны", - добавил Демченко.