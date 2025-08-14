Загроза для України може зрости під час активної фази навчань у Білорусі, - ДПСУ

Фото: навчання "Захід-2025" відбудуться з 12 до 16 вересня (Getty Images)

Госпогранслужба України заявляє, що наразі загроз з боку Білорусі не фіксується. Однак розвідка уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які відбудуться восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.