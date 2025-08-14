Угроза для Украины может возрасти во время активной фазы учений в Беларуси, - ГПСУ

Госпогранслужба Украины заявляет, что сейчас угроз со стороны Беларуси не фиксируется. Однако разведка внимательно следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые пройдут осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.