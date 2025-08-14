ua en ru
Угроза для Украины может возрасти во время активной фазы учений в Беларуси, - ГПСУ

Украина, Четверг 14 августа 2025 09:49
Угроза для Украины может возрасти во время активной фазы учений в Беларуси, - ГПСУ Фото: учения "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Госпогранслужба Украины заявляет, что сейчас угроз со стороны Беларуси не фиксируется. Однако разведка внимательно следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые пройдут осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в сентябре, когда маневры выйдут на пик активности, ситуация для Украины может осложниться.

"Задача подразделений разведки Минобороны и Госпогранслужбы - получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые РФ сможет привлечь к этим учениям. И уже от этого нужно будет отталкиваться, чтобы понять, насколько возрастет риск для нашей страны", - добавил Демченко.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года и соберут более 13 тысяч военнослужащих. В Беларусь уже прибыли первые российские подразделения.

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, в рамках маневров планируется отработка сценариев применения ядерного оружия, что он назвал "ключевым элементом стратегического сдерживания".

Кроме того, на учениях вместе с российскими военными будет отработано применение ракетного комплекса "Орешник".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое создание наступательных группировок войск.

