У Рівному відкрили оновлену дитячу залізницю: як вона працює і що з цінами на квитки

Рівненська дитяча залізниця офіційно розпочала новий сезон після масштабної модернізації. Дні курсування, час відправлення потягів та актуальна вартість квитків - уже відомі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Про відкриття нового сезону дитячої залізниці в місті Рівне "Укрзалізниця" повідомила ввечері неділі, 31 травня.
Українцям розповіли, що своїх перших пасажирів Рівненська дитяча залізниця прийняла після масштабної модернізації.
"І лише за перший день нею скористалися понад 1500 пасажирів", - уточнили у компанії.
Повідомляється, що під час відкриття відбулися:
Тим часом юні залізничники отримали в подарунок книги від письменниці Девон Баффетт.
Уточнюється, що до святкування долучилися юні залізничники з Рівного, Харкова, Запоріжжя, Києва, Дніпра та Львова.
Згідно з інформацією УЗ, на дитячій залізниці Рівного за останній час:
"Модернізація стала можливою завдяки підтримці Howard G. Buffett Foundation та Nova Ukraine, які надали технічне обладнання на суму 1,7 млн гривень", - уточнили у прес-службі компанії.
Про гарну новину розповіли також колекціонерам вражень.
"Цього сезону на Рівненській дитячій залізниці з'явилася нова печатка для Паспорта мандрівника. Тож саме час поповнити свою колекцію новим штампом", - поділились в "Укрзалізниці".
Ознайомитись із актуальним графіком роботи дитячої залізниці в Рівному, часом відправлення потягів і вартістю квитків можна на офіційному сайті УЗ "Дитячі залізниці".
Там же можна придбати квитки онлайн - за відповідним посиланням.
При цьому потрібно обрати місто та бажану дату.
Варто зауважити також, що ціна квитка залежить не лише від віку пасажира.
За "ретро" подорож або екскурсію заплатити більше доведеться і дітям, і дорослим.
Тим часом безкоштовно проїхатись дитячою залізницею в Рівному можуть діти до 2 років (без надання окремого місця).
В цілому ж вартість квитків там нині така:
