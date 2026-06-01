В Ровно открыли обновленную детскую железную дорогу: как она работает и что с ценами на билеты

Когда открыли новый сезон детской железной дороги

Об открытии нового сезона детской железной дороги в городе Ровно "Укрзализныця" сообщила вечером воскресенья, 31 мая.

Украинцам рассказали, что своих первых пассажиров Ровенская детская железная дорога приняла после масштабной модернизации.

"И только за первый день ею воспользовались более 1500 пассажиров", - уточнили в компании.

Сообщается, что во время открытия состоялись:

первый рейс сезона;

запуск новой остановки "Гидропарк" ;

; различные детские активности;

выступление украинского певца ALEKSEEV.

Тем временем юные железнодорожники получили в подарок книги от писательницы Девон Баффетт.

Схема маршрута детской железной дороги в г. Ровно (карта: dytiacha.uz.gov.ua/rivne)

Уточняется, что к празднованию присоединились юные железнодорожники из Ровно, Харькова, Запорожья, Киева, Днепра и Львова.

Что изменилось для пассажиров детской железной дороги

Согласно информации УЗ, на детской железной дороге Ровно за последнее время:

обновили пути и станции;

построили новое депо;

подготовили к работе локомотив ТУ-7;

подготовили к работе современный пассажирский поезд;

подготовили к работе новые учебные аудитории для юных железнодорожников.

"Модернизация стала возможной благодаря поддержке Howard G. Buffett Foundation и Nova Ukraine, которые предоставили техническое оборудование на сумму 1,7 млн гривен", - уточнили в пресс-службе компании.

О хорошей новости рассказали также коллекционерам впечатлений.

"В этом сезоне на Ровенской детской железной дороге появилась новая печать для Паспорта путешественника. Поэтому самое время пополнить свою коллекцию новым штампом", - поделились в "Укрзализныце".

График работы, время отправления и стоимость билетов

Ознакомиться с актуальным графиком работы детской железной дороги в Ровно, временем отправления поездов и стоимостью билетов можно на официальном сайте УЗ "Детские железные дороги".

Расписание движения поездов и памятка пассажиру (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua/rivne)

Там же можно приобрести билеты онлайн - по соответствующей ссылке.

При этом нужно выбрать город и желаемую дату.

Покупка билетов на детскую железную дорогу онлайн (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

Стоит заметить также, что цена билета зависит не только от возраста пассажира.

За "ретро" путешествие или экскурсию заплатить больше придется и детям, и взрослым.

Стоимость билетов на детской железной дороге (инфографика: facebook.com/RivneChildrenRailway)

Между тем бесплатно проехаться детской железной дорогой в Ровно могут дети до 2 лет (без предоставления отдельного места).

В целом же стоимость билетов там сейчас такая: