В Ровно открыли обновленную детскую железную дорогу: как она работает и что с ценами на билеты

Ровенская детская железная дорога официально начала новый сезон после масштабной модернизации. Дни курсирования, время отправления поездов и актуальная стоимость билетов - уже известны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Об открытии нового сезона детской железной дороги в городе Ровно "Укрзализныця" сообщила вечером воскресенья, 31 мая.
Украинцам рассказали, что своих первых пассажиров Ровенская детская железная дорога приняла после масштабной модернизации.
"И только за первый день ею воспользовались более 1500 пассажиров", - уточнили в компании.
Сообщается, что во время открытия состоялись:
Тем временем юные железнодорожники получили в подарок книги от писательницы Девон Баффетт.
Уточняется, что к празднованию присоединились юные железнодорожники из Ровно, Харькова, Запорожья, Киева, Днепра и Львова.
Согласно информации УЗ, на детской железной дороге Ровно за последнее время:
"Модернизация стала возможной благодаря поддержке Howard G. Buffett Foundation и Nova Ukraine, которые предоставили техническое оборудование на сумму 1,7 млн гривен", - уточнили в пресс-службе компании.
О хорошей новости рассказали также коллекционерам впечатлений.
"В этом сезоне на Ровенской детской железной дороге появилась новая печать для Паспорта путешественника. Поэтому самое время пополнить свою коллекцию новым штампом", - поделились в "Укрзализныце".
Ознакомиться с актуальным графиком работы детской железной дороги в Ровно, временем отправления поездов и стоимостью билетов можно на официальном сайте УЗ "Детские железные дороги".
Там же можно приобрести билеты онлайн - по соответствующей ссылке.
При этом нужно выбрать город и желаемую дату.
Стоит заметить также, что цена билета зависит не только от возраста пассажира.
За "ретро" путешествие или экскурсию заплатить больше придется и детям, и взрослым.
Между тем бесплатно проехаться детской железной дорогой в Ровно могут дети до 2 лет (без предоставления отдельного места).
В целом же стоимость билетов там сейчас такая:
