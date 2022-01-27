Из-за риска ковида. Норвежских биатлонистов отправляют на Олимпиаду чартерами

После известия о вспышке коронавируса в составе сборной Норвегии по лыжным гонкам, Союз биатлонистов Норвегии принял решение отправить своих спортсменов в Пекин чартерными рейсами.

Норвежский канал TV2 сообщил, что Союз биатлонистов Норвегии принял решение о неуместности полета на Олимпиаду регулярными рейсами из Мюнхена.

Поэтому норвежская команда, которая до понедельника находится на сборе в итальянском Пассо Лавадзе, отправится в Пекин из Норвегии.

Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд уже вылетели чартерными рейсами из Вероны в Осло, откуда в 20:00 отправятся в Пекин.

Чартерные самолеты оплатит спонсоры Союза биатлонистов Норвегии.

Некоторые биатлонисты прокомментировали эту новость для норвежского телевидения:

"Фантастическая работа биатлонной федерации, которая смогла организовать перелет для улетающих сегодня, а также для нас, которые улетят в понедельник. Теперь мы можем по крайней мере, положа руку на сердце, сказать, что сделали все возможное, чтобы избежать заражения. Мы не могли бы этого сделать, если бы летели регулярными рейсами из Мюнхена", - сказал Йоханнес-Тингнес Бе.

"Я считаю, что у нас был очень хороший план перед Олимпиадой, учитывая гостиницу, в которой мы живем без посторонних", - отметил Вестле-Сьястад Кристиансен.