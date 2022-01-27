Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами

Після звістки про спалах коронавірусу в складі збірної Норвегії з лижних перегонів, Союзу біатлоністів Норвегії прийняв рішення відправити свої спортсменів у Пекін чартерними рейсами.

Норвезький канал TV2 повідомив, що Союз біатлоністів Норвегії прийняв рішення, про недоречність польоту на Олімпіаду регулярними рейсами з Мюнхену.

Тому норвезька команда, яка до понеділка знаходиться на зборі в італійському Пассо Лавадзе, вирушить в Пекін з Норвегії.

Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд, вже вилетіли чартерними рейсами з Верони в Осло, звідки о 20:00 відправляться в Пекін.

Чартерні літаки оплатять спонсори Союзу біатлоністів Норвегії.

Деякі біатлоністи прокоментували цю новину для норвезького телебаченя:

"Фантастична робота біатлонної федерації, яка змогла організувати переліт для тих, хто відлітає сьогодні, а також для нас, які полетять у понеділок. Тепер ми можемо принаймні, поклавши руку на серце, сказати, що зробили все можливе, щоб уникнути зараження. Ми не могли б цього зробити, якби летіли регулярними рейсами з Мюнхена" - сказав Йоханнес-Тінгнес Бьо.