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Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами

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Пекін, Четвер 27 січня 2022 17:17
Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами Фото: Тіріль Екгофф (facebook.com/TirilEckhoffOfficial)
Автор: РБК-Україна

Після звістки про спалах коронавірусу в складі збірної Норвегії з лижних перегонів, Союзу біатлоністів Норвегії прийняв рішення відправити свої спортсменів у Пекін чартерними рейсами.

Детальніше – в матеріалі РБК-Україна

Норвезький канал TV2 повідомив, що Союз біатлоністів Норвегії прийняв рішення, про недоречність польоту на Олімпіаду регулярними рейсами з Мюнхену.

Тому норвезька команда, яка до понеділка знаходиться на зборі в італійському Пассо Лавадзе, вирушить в Пекін з Норвегії.

Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд, вже вилетіли чартерними рейсами з Верони в Осло, звідки о 20:00 відправляться в Пекін.

Чартерні літаки оплатять спонсори Союзу біатлоністів Норвегії.

Деякі біатлоністи прокоментували цю новину для норвезького телебаченя:

"Фантастична робота біатлонної федерації, яка змогла організувати переліт для тих, хто відлітає сьогодні, а також для нас, які полетять у понеділок. Тепер ми можемо принаймні, поклавши руку на серце, сказати, що зробили все можливе, щоб уникнути зараження. Ми не могли б цього зробити, якби летіли регулярними рейсами з Мюнхена" - сказав Йоханнес-Тінгнес Бьо.

"Я вважаю, що у нас був дуже хороший план перед Олімпіадою, враховуючи готель, у якому ми живемо без посторонніх" - зазначив Вестле-С’ястад Крістіансен.

Нагадаємо, що вчора стартував Чемпіонат Європи з біатлону. В перший змагальний день Тарас Лесюк посів шосте місе, а Анастасія Меркушина сьоме.

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