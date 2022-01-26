ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биатлон. Лесюк в топ-6 в первой гонке Чемпионата Европы: все результаты

Новина українською →
Арбер, Среда 26 января 2022 13:42
Биатлон. Лесюк в топ-6 в первой гонке Чемпионата Европы: все результаты Фото: Тарас Лесюк (facebook.com/biathlonfua)
Автор: РБК-Украина

В немецком Арбере начался Чемпионат Европы по биатлону. Мужчины пробежали индивидуальную гонку.

Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.

Лучше всего из украинцев выступил Тарас Лесюк, допустивший всего один промах и финишировавший на шестой позиции. Также хорошую гонку провел Денис Насико, в его пассиве две минуты штрафа и как итог 15-е место на финише.

Также в очковую зону попали Виталий Труш и Андрей Орлик, у них 39-е и 40-е места соответственно. Провалили индивидуальную гонку Андрей Доценко (83) и Руслан Ткаленко (86).

Чемпионом Европы стал – норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро завоевал россиянин Бабиков, бронза у немца Дорфера.

Сегодня Чемпионат Европы продолжится женской индивидуальной гонкой, которая стартует в 15:00.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) (0+0+0+0) 51:32,1
2. Антон Бабиков (Россия) (0+0+0+0) +11,6
3. Маттиас Дорфер (Нимкччина) (0+0+0+0) +1:08,9
...
6. Тарас Лесюк (Украина) (0+0+1+0) +2:10,0
15. Денис Насыко (Украина) (0+1+0+1) +3:38,2
39. Виталий Труш (Украина) (0+1+2+1) +5:35,6
40. Андрей Орлик (Украина) (0+1+0+1) +5:37,0
83. Андрей Доценко (Украина) (2+2+2+1) +10:28,5
86. Руслан Ткаленко (Украина) (2+2+0+4) +10:54,0

Напомним, что в последней гонке Кубка мира Юлия Джима не смогла попасть в топ-20 гонки с массовым стартом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Чемпионат Европы
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ