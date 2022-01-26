Биатлон. Меркушина финишировала в топ-10 на Чемпионате Европы: все результаты

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, которая допустила всего один промах и финишировала на седьмой позиции. Также в очковую зону попали Ольга Абрамова и Валерия Дмитренко, они заработали по одной минуте штрафа и заняли 26-е и 29-е места соответственно.

Не удалась индивидуальная гонка у Юлии Журавок (41) и Виты Семеренко (43). Должна была стартовать, но не вышла на старт Анна Кривонос.

Чемпионкой Европы стала – россиянка Евгения Буртасова. Серебро получила представительница Молдовы Стремоус, бронза у россиянки Гербуловой.

Чемпионат Европы продолжится в пятницу спринтерскими гонками у мужчин и женщин. Мужская гонка стартует в 11.30, а женская в 15.00.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Евгения Буртасова (Россия) (0+0+0+0) 44:22,9

2. Алина Стремоус (Молдова) (1+0+0+0) +12,1

3. Наталья Гербулова (Россия) (0+0+0+0) +16,4

...

7. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1+0+0) +1:07,6

26. Ольга Абрамова (Украина) (0+1+0+0) +3:24,5

29. Валерия Дмитренко (Украина) (1+0+0+0) +3:53,2

41. Юлия Журавок (Украина) (1+1+0+1) +4:41,8

43. Вита Семеренко (Украина) (0+2+1+0) +4:53,9

DNS. Анна Кривонос (Украина)