Рішення щодо "репараційного кредиту" для України має бути до Різдва, - Фредеріксен

"Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до Різдва. Щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", - пояснила Фредеріксен.