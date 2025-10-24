Решение о "репарационном кредите" для Украины должно быть до Рождества, - Фредериксен

По ее словам, в первую очередь это политическое решение. Есть технические детали, но они будут решены в процессе.

"Конечно, есть технические детали, но в первую очередь это политическое решение. Я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", - пояснила Фредериксен.