Політика

Рішення щодо нового очільника ОП буде найближчим часом, - Зеленський

Україна, Четвер 04 грудня 2025 21:47
Рішення щодо нового очільника ОП буде найближчим часом, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 4 грудня, заявив, що вже найближчим часом буде рішення щодо нового голови Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні відбулись додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента.

"Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - йдеться у заяві Зеленського.

Відставка Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

В ніч на 29 листопада у виданні The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт.

Того ж дня колишній глава Офісу президента дав коментар виданню Financial Times. Там він зазначив, що не тримає зла на Зеленського, додавши, що той був його другом як до цієї роботи, так залишиться ним і після неї.

На наступний день після звільнення, Андрій Єрмак знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Володимир Зеленський ще не визначився з наступним головою ОП. При цьому на вакантну посаду розглядають шістьох кандидатів.

