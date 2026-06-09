Рішення, що вплине на опалювальний сезон: у Нафтогазі повідомили про зміни

Група "Нафтогаз" досягла принципової згоди зі спеціальним комітетом власників єврооблігацій щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років. Загальна сума реструктуризованого боргу становить 1,2 млрд євро.

"Це дуже важливий результат для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру", - наголосив Корецький.

Він нагадав, що лише у 2025 році російські війська завдали 229 ударів по об’єктах “Нафтогазу”, що перевищує кількість атак за попередні три роки великої війни разом узяті.

Від початку 2026 року ворог атакував об’єкти компанії вже понад 170 разів.

Через пошкодження інфраструктури та втрати власного видобутку газу компанія змушена компенсувати частину потреб за рахунок імпортних поставок, що створює додаткове навантаження на фінансові ресурси.

"Попри всі виклики, ми зберегли стабільність роботи та продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед державою і споживачами", - додав голова правління "Нафтогазу".

У компанії очікують, що завершення реструктуризації дозволить спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення запасів газу та підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Атаки на інфраструктуру "Нафтогазу"

Росія продовжує систематично атакувати об'єкти нафтогазової інфраструктури України. Зокрема, 29 травня під ударом опинилися об'єкти одразу в кількох регіонах, найбільше постраждали Харківська та Сумська області.

Перед цим, 20 травня, російські війська завдали ракетного удару по об'єктах нафтогазової інфраструктури на Чернігівщині.