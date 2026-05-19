РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

Російські окупанти зранку 19 травня завдали удару одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури в Чернігівській області. Пошкоджено критично важливе обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram .

Наразі на місцях працюють усі профільні служби. Фахівці уточнюють масштаби руйнувань та оцінюють наслідки чергової атаки.

"Персонал одного з атакованих об’єктів вчасно евакуювали. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За даними "Нафтогазу", внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

Як зазначили у компанії, це вже третя доба поспіль, коли російські війська атакують об’єкти групи.

Атаки на "Нафтогаз"

Напередодні ввечері, 18 травня, російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді були зафіксовані значні пошкодження та руйнування.

Перед цим кілька російських дронів також атакували об'єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафта", якою володіє держава.

Унаслідок того удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці отримали травми.

Також у компанії показали, який вигляд має зруйнована автозаправка після російської атаки.