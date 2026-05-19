Головна » Бізнес » Енергетика

РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

10:42 19.05.2026 Вт
1 хв
Ворог третю добу поспіль атакує об’єкти "Нафтогазу"
aimg Ірина Глухова
РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині Фото ілюстративне: РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині
Російські окупанти зранку 19 травня завдали удару одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури в Чернігівській області. Пошкоджено критично важливе обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

Як зазначили у компанії, це вже третя доба поспіль, коли російські війська атакують об’єкти групи.

За даними "Нафтогазу", внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

"Персонал одного з атакованих об’єктів вчасно евакуювали. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби. Фахівці уточнюють масштаби руйнувань та оцінюють наслідки чергової атаки.

Атаки на "Нафтогаз"

Напередодні ввечері, 18 травня, російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді були зафіксовані значні пошкодження та руйнування.

Перед цим кілька російських дронів також атакували об'єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафта", якою володіє держава.

Унаслідок того удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці отримали травми.

Також у компанії показали, який вигляд має зруйнована автозаправка після російської атаки.

