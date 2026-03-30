Рішення за молоддю: соціологи оцінили шанси Орбана за два тижні до виборів

На парламентських виборах в Угорщині, що відбудуться 12 квітня, одним із вирішальних чинників може стати молодь. Поки виборці до 30 років дедалі більше схиляються до опозиційної "Тиси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News .

За даними незалежних опитувань, понад 60% виборців віком до 30 років підтримують опозиційну партію "Тиса" Петера Мадяра, тоді як за "Фідес" чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана готові голосувати лише 15%.

Таким чином, майбутнє голосування дедалі більше виглядає як вибір між поколіннями. Молоді угорці демонструють чіткий нахил до опозиції, тоді як кампанія Орбана, схоже, орієнтована насамперед на старших виборців.

Однією з найгучніших обіцянок "Фідес" стала 14-та пенсія. Цей крок має посилити позиції партії серед літніх громадян, де вона традиційно зберігає значно міцнішу підтримку, зокрема у віковій групі 64+.

Вирішальний фактор

Втім, соціологи звертають увагу, що вирішальним може стати не лише рейтинг, а й реальна явка. Одна із провідних угорських дослідниць громадської думки Андреа Сабо вважає, що ці вибори можуть стати першими, де молодь справді визначатиме підсумок голосування.

"Це можуть бути перші вибори в Угорщині, на яких молодь відіграватиме вирішальну роль у визначенні результату. Якщо явка серед них дійсно буде високою, це може значною мірою компенсувати загалом вищу явку серед старших виборців", - наголосила вона.

Явка молоді

За оцінками, у 2026 році кількість виборців, які голосуватимуть уперше, може становити від 220 до 250 тисяч. Для порівняння, на парламентських виборах 2022 року право першого голосу мали 231 тисяча громадян, але до дільниць тоді дійшли лише близько 90 тисяч.

Саме тому для обох політичних таборів особливого значення набуває мобілізація молоді. Хоча "Тиса" зараз домінує в цій віковій групі, питання в тому, скількох прихильників вона зможе реально привести на дільниці.