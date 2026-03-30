Решение за молодежью: социологи оценили шансы Орбана за две недели до выборов

На парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, одним из решающих факторов может стать молодежь. Пока избиратели до 30 лет все больше склоняются к оппозиционной "Тисе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News .

По данным независимых опросов, более 60% избирателей в возрасте до 30 лет поддерживают оппозиционную партию "Тиса" Петера Мадьяра, тогда как за "Фидес" действующего премьера Венгрии Виктора Орбана готовы голосовать лишь 15%.

Таким образом, будущее голосование все больше выглядит как выбор между поколениями. Молодые венгры демонстрируют четкий наклон к оппозиции, тогда как кампания Орбана, похоже, ориентирована прежде всего на старших избирателей.

Одним из самых громких обещаний "Фидес" стала 14-я пенсия. Этот шаг должен усилить позиции партии среди пожилых граждан, где она традиционно сохраняет значительно более прочную поддержку, в частности в возрастной группе 64+.

Решающий фактор

Впрочем, социологи обращают внимание, что решающим может стать не только рейтинг, но и реальная явка. Одна из ведущих венгерских исследовательниц общественного мнения Андреа Сабо считает, что эти выборы могут стать первыми, где молодежь действительно будет определять итог голосования.

"Это могут быть первые выборы в Венгрии, на которых молодежь будет играть решающую роль в определении результата. Если явка среди них действительно будет высокой, это может в значительной степени компенсировать в целом более высокую явку среди старших избирателей", - подчеркнула она.

Явка молодежи

По оценкам, в 2026 году количество избирателей, которые будут голосовать впервые, может составлять от 220 до 250 тысяч. Для сравнения, на парламентских выборах 2022 года право первого голоса имели 231 тысяча граждан, но до участков тогда дошли лишь около 90 тысяч.

Именно поэтому для обоих политических лагерей особое значение приобретает мобилизация молодежи. Хотя "Тиса" сейчас доминирует в этой возрастной группе, вопрос в том, скольких сторонников она сможет реально привести на участки.