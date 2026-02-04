"Рішення за Києвом": у Путіна висунули ультиматум для припинення війни

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі відбувається другий раунд переговорів між Україною, РФ та США. Ще 2 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські перемовники вирушили в ОАЕ.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело писало, що перший раунд переговорів був вступним. Після нього делегації зустрілися ще раз у розширеному складі та розділились на дві підгрупи: політичну і військову, які вели перемовини окремо.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

В понеділок, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.