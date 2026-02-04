"Решение за Киевом": у Путина выдвинули ультиматум для прекращения войны

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы открыта для мирного урегулирования. В то же время он пригрозил Украине новыми ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно четкая. Она хорошо понятна и "киевскому режиму", и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения "киевским режимом" не приняты, СВО продолжается", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского диктатора, Москва "оставляет открытыми двери для мирного урегулирования". При этом он отметил, что РФ будет продолжать войну, пока Украина "не приняла соответствующих решений".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд переговоров между Украиной, РФ и США. Еще 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские переговорщики отправились в ОАЭ.

Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.

РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник писало, что первый раунд переговоров был вводным. После него делегации встретились еще раз в расширенном составе и разделились на две подгруппы: политическую и военную, которые вели переговоры отдельно.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

В понедельник, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.