"Решение за Киевом": у Путина выдвинули ультиматум для прекращения войны
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы открыта для мирного урегулирования. В то же время он пригрозил Украине новыми ударами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Читайте также: "Это сложный процесс": у Путина рассказали о сближении в переговорах по Украине
По словам пресс-секретаря российского диктатора, Москва "оставляет открытыми двери для мирного урегулирования". При этом он отметил, что РФ будет продолжать войну, пока Украина "не приняла соответствующих решений".
"Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно четкая. Она хорошо понятна и "киевскому режиму", и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения "киевским режимом" не приняты, СВО продолжается", - сказал Песков.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд переговоров между Украиной, РФ и США. Еще 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские переговорщики отправились в ОАЭ.
Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.
РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник писало, что первый раунд переговоров был вводным. После него делегации встретились еще раз в расширенном составе и разделились на две подгруппы: политическую и военную, которые вели переговоры отдельно.
Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.
В понедельник, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.