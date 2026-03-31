Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)

Поки більшість українців лише мріють про відпустку, рись Степан у столичному зоопарку досхочу насолоджується справжнім весняним теплом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook.
Українцям розповіли, що "неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо".
При цьому він навіть і не здогадується, за словами авторів публікації, що "його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах".
"А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", - запросили мешканців і гостей столиці.
Насамкінець дітям і дорослим порадили приходити до фруктового саду зоопарку "за добрим настроєм".
Сьогодні вартість вхідного квитка, придбаного у квитковій касі зоопарку в Києві, становить:
Якщо ж купити квитки онлайн, заплатити потрібно буде менше:
Тим часом безкоштовно відвідати столичний зоопарк можуть:
Квиток у зоопарк для пільгових категорій відвідувачів (за умови наявності відповідного підтверджуючого документа/посвідчення) коштує 250 гривень і розрахований на:
Окрема вартість квитків встановлена для:
Варто зауважити також, що День відвідувача у КиївЗоо - щосереди. Тоді вартість квитків (за 1 особу) така:
Насамкінець абонемент на 10 відвідувань київського зоопарку коштує 2 500 гривень.
