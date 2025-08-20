UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Річки України стрімко міліють: що показав серпень і де показники критичні

Ситуація з водою у деяких річках України в серпні - критична (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Укргідрометцентр оцінив водність основних річок України за перші 15 днів серпня - щоб стежити за настанням (або ймовірністю) маловоддя на "артеріях", гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки й водозабезпечення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.

В яких річках водність - більша за норму

Більшою за норму (>120%) впродовж першої половини серпня 2025 року водність відмічалась:

  • на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі);
  • на притоках Прип'яті - річках Горинь (пост Деражне), Случ (пост Сарни), Уборть (пост Рудня Іванівська);
  • на притоці Середнього Дніпра - річці Тетерів (пост Житомир);
  • на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

Де в Україні ситуація - близька до норми

Тим часом близькою до норми (84-120%) водність у серпні спостерігалася:

  • на пригирловій ділянці Прип'яті та її притоці Стир (пост Луцьк);
  • на ділянці Десни "Розльоти - Чернігів";
  • на Західному Бузі (пост Кам'янка-Бузька);
  • по припливу води до Київського водосховища.

Які річки у серпні - близькі до маловоддя

В УкрГМЦ повідомили, що меншою за норму (50-76%) водність на початку серпня відмічалась:

  • на притоці Прип'яті - річці Стохід (пост Любешів);
  • на пригирловій ділянці Десни (пост Літки);
  • на притоці Десни - річці Сейм (пост Мутин);
  • на ділянці Сіверського Дінця "Чугуїв - Ізюм";
  • на річці Прут (пост Чернівці);
  • на річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);
  • на річці Інгул (пост Кропивницький);
  • на українській ділянці Дунаю.

Значно меншою за норму (32-39%) водність спостерігалася:

  • на річці Прип'ять (пост Любязь);
  • на притоках Середнього Дніпра - річках Псел (пост Запсілля) та Самара (пост Кочеріжки);
  • на річці Дністер (пост Заліщики);
  • по припливу води до Дністровського водосховища;
  • на річках суббасейну Тиси (Тиса, Латориця).

Тим часом близька до критеріїв маловоддя (22-29%) водність спостерігалася:

  • на притоці Середнього Дніпра - річці Рось (пост Корсунь-Шевченківський);
  • на річці Дністер (пост Галич);
  • на річці Південний Буг (пост Підгір'я);
  • на річці Уж (суббасейн Тиси, пост Ужгород);
  • по припливу води до Кременчуцького, Кам'янського і Дніпровського водосховищ.

Де показники водності річок - найгірші

Досягнуто маловоддя за основним критерієм оцінки (

  • на річці Сула (пост Лубни) - там водність становила 18% норми серпня;
  • на річці Оріль (пост Царичанка) - 18% норми серпня;
  • на річці Ворскла (пост Кобеляки) - 16% норми серпня;
  • на річці Південний Буг (пости Тростянчик та Олександрівка) - 10% та 16% норми серпня відповідно;
  • на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід) - 10% норми серпня.

Найскладніша гідрологічна ситуація відмічається при цьому:

  • на Південному Бузі (пост Тростянчик, Вінницька область);
  • на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід, Миколаївська область).

Там, згідно з інформацією УкрГМЦ, середні витрати води за 15 днів серпня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води (відповідно 51% та 57% від неї).

"Що є критичним для функціонування екосистем річок", - наголосили експерти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Тим часом в УкрГМЦ розповіли про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснили, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Читайте також, чому насправді Дніпро щороку починає "цвісти", від чого залежить початок цього процесу й чи можна побороти таке явище.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніВодопостачаннярека ДнепрВодойми