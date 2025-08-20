RU

Образование Деньги Изменения

Реки Украины стремительно мелеют: что показал август и где показатели критические

Ситуация с водой в некоторых реках Украины в августе - критическая (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Укргидрометцентр оценил водность основных рек Украины за первые 15 дней августа - чтобы следить за наступлением (или вероятностью) маловодья на "артериях", гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

В каких реках водность - больше нормы

Больше нормы (>120%) в течение первой половины августа 2025 года водность отмечалась:

  • на Верхнем Днепре (пост Неданчичи);
  • на притоках Припяти - реках Горынь (пост Деражное), Случь (пост Сарны), Уборть (пост Рудня Ивановская);
  • на притоке Среднего Днепра - реке Тетерев (пост Житомир);
  • на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Где в Украине ситуация - близкая к норме

Между тем близкой к норме (84-120%) водность в августе наблюдалась:

  • на приустьевом участке Припяти и ее притоке Стырь (пост Луцк);
  • на участке Десны "Разлеты - Чернигов";
  • на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);
  • по притоку воды к Киевскому водохранилищу.

Какие реки в августе - близки к маловодью

В УкрГМЦ сообщили, что меньше нормы (50-76%) водность в начале августа отмечалась:

  • на притоке Припяти - реке Стоход (пост Любешов);
  • на приустьевом участке Десны (пост Летки);
  • на притоке Десны - реке Сейм (пост Мутин);
  • на участке Северского Донца "Чугуев - Изюм";
  • на реке Прут (пост Черновцы);
  • на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
  • на реке Ингул (пост Кропивницкий);
  • на украинском участке Дуная.

Значительно меньше нормы (32-39%) водность наблюдалась:

  • на реке Припять (пост Любязь);
  • на притоках Среднего Днепра - реках Псел (пост Запселье) и Самара (пост Кочерижки);
  • на реке Днестр (пост Залещики);
  • по притоку воды к Днестровскому водохранилищу;
  • на реках суббассейна Тисы (Тиса, Латорица).

Между тем близкая к критериям маловодья (22-29%) водность наблюдалась:

  • на притоке Среднего Днепра - реке Рось (пост Корсунь-Шевченковский);
  • на реке Днестр (пост Галич);
  • на реке Южный Буг (пост Подгорье);
  • на реке Уж (суббассейн Тисы, пост Ужгород);
  • по притоку воды в Кременчугское, Каменское и Днепровское водохранилища.

Где показатели водности рек - худшие

Достигнуто маловодие по основному критерию оценки (

  • на реке Сула (пост Лубны) - там водность составляла 18% нормы августа;
  • на реке Орель (пост Царичанка) - 18% нормы августа;
  • на реке Ворскла (пост Кобеляки) - 16% нормы августа;
  • на реке Южный Буг (посты Тростянчик и Александровка) - 10% и 16% нормы августа соответственно;
  • на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод) - 10% нормы августа.

Самая сложная гидрологическая ситуация отмечается при этом:

  • на Южном Буге (пост Тростянчик, Винницкая область);
  • на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод, Николаевская область).

Там, согласно информации УкрГМЦ, средние расходы воды за 15 дней августа оказались ниже значения экологических расходов воды (соответственно 51% и 57% от нее).

"Что является критическим для функционирования экосистем рек", - подчеркнули эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать по-новому и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Тем временем в УкрГМЦ рассказали об особенностях погоды в Украине в начале августа и объяснили, какие регионы могут потерять урожай из-за засухи, распространения вредителей и распространения болезней.

Читайте также, почему на самом деле Днепр ежегодно начинает "цвести", от чего зависит начало этого процесса и можно ли побороть такое явление.

ГидрометцентрПогода в УкраинеВодоснабжениерека ДнепрВодоёмы