Річки можуть вийти з берегів: яка погода буде в Україні завтра й де чекати опадів

У вівторок, 3 березня, погода в Україні буде місцями з невеликими опадами. Проте в деяких областях ситуація на річках через пiдвищення рiвня води може стати небезпечною.
Докладніше про прогноз погоди на завтра та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Згідно з прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, у вівторок в Україні "з'явиться трохи опадів".
"Атмосферні фронти циклону Doreena (карта внизу) закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь", - уточнила вона.
За словами спеціаліста, найближчої ночі та вранці опади можливі практично повсюди.
Проте вже вдень 3 березня "вологість зміститься саме у південну та східну частини" України.
"Бо антициклон Iakl (карта внизу) витіснить ці опади із західних та північних областей", - пояснила експерт.
За даними експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода по території нашої країни впродовж доби 3 березня буде хмарною, з проясненнями.
Місцями ймовірний невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).
"Лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів", - уточнили синоптики.
Крім того, вночі та вранці:
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
Тепліше буде при цьому на заході та півдні країни, де повітря може прогрітись до 6-11 градусів вище нуля.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 3 березня буде також хмарною з проясненнями.
Місцями - невеликий дощ із мокрим снігом. Тим часом по Києву вдень - без опадів.
Вночі та вранці - на дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві:
Температура повітря по області:
Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, продовження пiдвищення рiвнiв води ймовірне впродовж 3-5 березня:
Крім того, внаслідок снiготанення та водогосподарської дiяльностi, на річці Пiвденний Буг, на її притоках (річках Синюха, Згар, Савранка, Гнилий Тiкич, Чорний Ташлик, Велика Вись, Мертвовiд, Кодима), на річці Iнгул (місто Кропивницький), на річці Тилiгул (місто Березiвка, Одеська область) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м:
Тим часом на рiчках суббасейну Прип'ятi продовжиться підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м - з можливим виходом та подальшим затопленням заплав.
Крім того, на рiчках вiдбуватиметься послаблення льодових явищ. Мiсцями - льодохiд.
Насамкінець на річці Кодима ймовірне часткове обтоплення водами житлових будинкiв - прируслових вулиць окремих населених пунктів у Миколаївськiй області.
"ІІ рiвень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.
