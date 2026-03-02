Реки могут выйти из берегов: какая погода будет в Украине завтра и где ждать осадков

Во вторник, 3 марта, погода в Украине будет местами с небольшими осадками. Однако в некоторых областях ситуация на реках из-за повышения уровня воды может стать опасной.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра и предупреждениях синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, во вторник в Украине "появится немного осадков".
"Атмосферные фронты циклона Doreena (карта внизу) будут забрасывать дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг", - уточнила она.
По словам специалиста, ближайшей ночью и утром осадки возможны практически повсеместно.
Однако уже днем 3 марта "влажность сместится именно в южную и восточную части" Украины.
"Потому что антициклон Iakl (карта внизу) вытеснит эти осадки из западных и северных областей", - объяснила эксперт.
По данным экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода по территории нашей страны в течение суток 3 марта будет облачной, с прояснениями.
Местами вероятен небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом).
"Только в большинстве западных, ночью и в восточных областях без осадков", - уточнили синоптики.
Кроме того, ночью и утром:
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Теплее будет при этом на западе и юге страны, где воздух может прогреться до 6-11 градусов выше нуля.
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 3 марта будет также облачной с прояснениями.
Местами - небольшой дождь с мокрым снегом. Тем временем по Киеву днем - без осадков.
Ночью и утром - на дорогах местами гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по области:
Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, продолжение повышения уровней воды вероятно в течение 3-5 марта:
Кроме того, в результате снеготаяния и водохозяйственной деятельности, на реке Южный Буг, на ее притоках (реках Синюха, Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Черный Ташлык, Большая Высь, Мертвовод, Кодыма), на реке Ингул (город Кропивницкий), на реке Тилигул (город Березовка, Одесская область) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м:
Между тем на реках суббассейна Припяти продолжится повышение уровней воды на 0,2-0,7 м - с возможным выходом и последующим затоплением пойм.
Кроме того, на реках будет происходить ослабление ледовых явлений. Местами - ледоход.
В завершение на реке Кодыма вероятно частичное обтопление водами жилых домов - прирусловых улиц отдельных населенных пунктов в Николаевской области.
"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
