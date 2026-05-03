Річки міліють, а зливи несуть загрозу: гідролог розповіла про небезпечні зміни в Україні

18:00 03.05.2026 Нд
3 хв
В Укргідрометцентрі пояснили, як вирубка лісів нищить річки
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Фото: В Україні пересихають річки (pexels.com)

В Україні дедалі частіше фіксують явище маловоддя - зниження рівня води у річках. Найбільш відчутно це проявляється влітку та восени, однак ситуація змінюється щороку.

Чим це небезпечно в інтерв’ю РБК-Україна розповіла начальниця відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Вікторія Корнієнко.

Головне:

  • Проблема маловоддя: В Україні все частіше фіксують зниження рівня води у річках, особливо у період з червня по листопад.
  • Чинники ризику: На обміління річок впливає вирубка лісів у Карпатах, забудова берегів та слабке весняне водопілля.
  • Небезпека опадів: Інтенсивні зливи в горах через відсутність лісів призводять до різких паводків та виходу води на заплави.
  • Загроза селів: Поєднання перезволоженого ґрунту та тривалих злив може спричинити сходження небезпечних потоків каміння та бруду зі схилів.
  • Прогноз на 2026 рік: Ситуація цього року дещо краща за минулорічну завдяки наявності водопілля, хоча воно й було на низькому рівні.

Чи справді річки міліють

За словами експертки, проблема маловоддя справді стає більш помітною. Найчастіше її фіксують у період з червня по листопад, коли природне поповнення річок зменшується.

Водночас ситуація не є однаковою щороку. Наприклад, торік весняне водопілля було слабким, і ознаки маловоддя з’явилися вже навесні. У 2026 році ситуація дещо краща - водопілля було, хоча й на низькому рівні.

Що впливає на стан річок

Окрім забудови берегів, суттєвий вплив має вирубка лісів, особливо в Карпатах.

Дерева відіграють важливу роль у збереженні вологи в ґрунті. Коли їх стає менше, вода швидше стікає, а річки стають більш залежними від опадів.

При цьому в гірських регіонах ситуація ускладнюється тим, що не всі річки перебувають під постійним гідрологічним контролем.

Чому зливи можуть бути небезпечними

Інтенсивні дощі в Карпатах можуть швидко змінювати ситуацію на малих річках - рівень води здатен піднятися буквально за кілька годин. На великих річках ці процеси більш прогнозовані, однак у гірських районах вони можуть призводити до виходу води на заплави.

Окрім паводків, існує ще одна небезпека - селеві потоки. Вони виникають, коли:

  • у ґрунті накопичується значна кількість вологи;
  • на схилах є уламковий матеріал;
  • випадають інтенсивні та тривалі опади.

У таких випадках з гір можуть сходити потоки води з камінням і ґрунтом, що становить серйозну загрозу.

Раніше РБК-Україна розповідало про ризик поступового висихання річок на півдні та південному сході України - за відсутності дій деякі з них можуть зникнути протягом найближчих 50 років. Основні причини - кліматичні зміни, нестача опадів, забруднення та неправильне землекористування.

Також ми писали, як війна та діяльність людей руйнують екосистеми України - зокрема Карпат і прифронтових територій - і як це впливає на диких тварин.

