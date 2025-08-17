На півдні України річки вже пересихають: гідролог пояснила, чого чекати в майбутньому

На півдні та південному сході України вже спостерігають довготривалі ризики висихання річок. Сценарії повного зникнення водотоків можуть реалізуватися протягом наступних 50 років, якщо не вживати комплексних заходів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко .

Що загрожує річкам півдня України

За її словами, цього літа сприятливі умови для збереження водних ресурсів спостерігаються у центральних та північних регіонах. Південь країни, навпаки, залишається вразливим до посух і потребує системних заходів для захисту річок.

"На півдні вже є річки, які пересихають, переважно ті, що впадають в Азовське та Чорне моря. За відсутності опадів вони можуть повністю висихати, а після дощів перетворюватися на тимчасові водотоки", - зазначає Коноваленко.

Причини проблем - нерівномірний розподіл водних ресурсів та забруднення. Малі річки міліють і заростають через надлишок органічних речовин. Локальне розчищення русел не дає тривалого ефекту: потрібен комплексний підхід, який включає модернізацію очисних споруд, відновлення водоохоронних смуг і перегляд землекористування.

"У багатьох місцях землю розорюють майже до самих берегів, позбавляючи річки природного захисту. Якщо це триватиме, проблема лише загострюватиметься", - додає гідролог.

Також Коноваленко наголошує, що кліматичні зміни мають значний вплив на водні ресурси, оскільки зменшення кількості та інтенсивності опадів призводить до обміління річок та озер. А високі температури повітря збільшують випаровування з водних поверхонь.

Малі річки масово заростають і міліють (фото ілюстративне: Всесвітнього фонду природи WWF-Україна)