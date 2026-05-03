Реки мелеют, а ливни несут угрозу: гидролог рассказала об опасных изменениях в Украине

В Украине все чаще фиксируют явление маловодья - снижение уровня воды в реках. Наиболее ощутимо это проявляется летом и осенью, однако ситуация меняется ежегодно.
Чем это опасно в интервью РБК-Украина рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Корниенко.
Главное:
По словам эксперта, проблема маловодья действительно становится более заметной. Чаще всего ее фиксируют в период с июня по ноябрь, когда естественное пополнение рек уменьшается.
В то же время ситуация не одинакова каждый год. Например, в прошлом году весеннее половодье было слабым, и признаки маловодья появились уже весной. В 2026 году ситуация несколько лучше - половодье было, хотя и на низком уровне.
Кроме застройки берегов, существенное влияние имеет вырубка лесов, особенно в Карпатах.
Деревья играют важную роль в сохранении влаги в почве. Когда их становится меньше, вода быстрее стекает, а реки становятся более зависимыми от осадков.
При этом в горных регионах ситуация осложняется тем, что не все реки находятся под постоянным гидрологическим контролем.
Интенсивные дожди в Карпатах могут быстро менять ситуацию на малых реках - уровень воды способен подняться буквально за несколько часов. На больших реках эти процессы более прогнозируемые, однако в горных районах они могут приводить к выходу воды на поймы.
Кроме паводков, существует еще одна опасность - селевые потоки. Они возникают, когда:
В таких случаях с гор могут сходить потоки воды с камнями и грунтом, что представляет серьезную угрозу.
