Общество Образование Деньги Изменения Экология

Реки мелеют, а ливни несут угрозу: гидролог рассказала об опасных изменениях в Украине

18:00 03.05.2026 Вс
3 мин
В Укргидрометцентре объяснили, как вырубка лесов уничтожает реки
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: В Украине пересыхают реки (pexels.com)

В Украине все чаще фиксируют явление маловодья - снижение уровня воды в реках. Наиболее ощутимо это проявляется летом и осенью, однако ситуация меняется ежегодно.

Чем это опасно в интервью РБК-Украина рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Корниенко.

Главное:

  • Проблема маловодья: В Украине все чаще фиксируют снижение уровня воды в реках, особенно в период с июня по ноябрь.
  • Факторы риска: На обмеление рек влияет вырубка лесов в Карпатах, застройка берегов и слабое весеннее половодье.
  • Опасность осадков: Интенсивные ливни в горах из-за отсутствия лесов приводят к резким паводкам и выходу воды на поймы.
  • Угроза селей: Сочетание переувлажненной почвы и длительных ливней может вызвать сход опасных потоков камней и грязи со склонов.
  • Прогноз на 2026 год: Ситуация в этом году несколько лучше прошлогодней благодаря наличию половодья, хотя оно и было на низком уровне.

Действительно ли реки мелеют

По словам эксперта, проблема маловодья действительно становится более заметной. Чаще всего ее фиксируют в период с июня по ноябрь, когда естественное пополнение рек уменьшается.

В то же время ситуация не одинакова каждый год. Например, в прошлом году весеннее половодье было слабым, и признаки маловодья появились уже весной. В 2026 году ситуация несколько лучше - половодье было, хотя и на низком уровне.

Что влияет на состояние рек

Кроме застройки берегов, существенное влияние имеет вырубка лесов, особенно в Карпатах.

Деревья играют важную роль в сохранении влаги в почве. Когда их становится меньше, вода быстрее стекает, а реки становятся более зависимыми от осадков.

При этом в горных регионах ситуация осложняется тем, что не все реки находятся под постоянным гидрологическим контролем.

Почему ливни могут быть опасными

Интенсивные дожди в Карпатах могут быстро менять ситуацию на малых реках - уровень воды способен подняться буквально за несколько часов. На больших реках эти процессы более прогнозируемые, однако в горных районах они могут приводить к выходу воды на поймы.

Кроме паводков, существует еще одна опасность - селевые потоки. Они возникают, когда:

  • в почве накапливается значительное количество влаги;
  • на склонах есть обломочный материал;
  • выпадают интенсивные и продолжительные осадки.

В таких случаях с гор могут сходить потоки воды с камнями и грунтом, что представляет серьезную угрозу.

Ранее РБК-Украина рассказывало о риске постепенного высыхания рек на юге и юго-востоке Украины - при отсутствии действий некоторые из них могут исчезнуть в течение ближайших 50 лет. Основные причины - климатические изменения, недостаток осадков, загрязнение и неправильное землепользование.

Также мы писали, как война и деятельность людей разрушают экосистемы Украины - в частности Карпат и прифронтовых территорий - и как это влияет на диких животных.

