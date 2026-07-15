Rheinmetall уперше передав Україні новітні снаряди RH1412: чому це важливо

У німецькому концерні наголосили, що уперше постачають артилерійські боєприпаси до України із заводу в місті Унтерлюсс. Досі поставки здійснювалися з інших підприємств виробничої мережі компанії.

Йдеться про "невелику п'ятизначну кількість", однак точний обсяг наразі не розголошують. Також ЗСУ отримали метальні заряди, виготовлені на інших підприємствах Rheinmetall.

Понад 50% замовлення вже поставлено, а решту планують передати до кінця 2026 року.

Що важливо розуміти, снаряди RH1412 - це найновіший продукт у артилерійському портфоліо Rheinmetall.

Головні переваги RH1412 полягають в тому, що вони:

сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм,

мають велику дальність стрільби,

продемонстрували дійсно високу ефективність.

Щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди, Rheinmetall продовжує активно інвестувати в розширення потужностей чинних підприємств і будівництво нових виробничих майданчиків.

Нагадаємо, що Rheinmetall є одним зі світових лідерів у виробництві великокаліберних боєприпасів та активно співпрацює з Україною.