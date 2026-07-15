Rheinmetall уперше передав Україні новітні снаряди RH1412: чому це важливо

Сили оборони України вперше отримали від німецького оборонного концерну Rheinmetall снаряди RH1412. Йдеться про найновіший продукт у артилерійському портфоліо компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Rheinmetall.
У німецькому концерні наголосили, що уперше постачають артилерійські боєприпаси до України із заводу в місті Унтерлюсс. Досі поставки здійснювалися з інших підприємств виробничої мережі компанії.
Йдеться про "невелику п'ятизначну кількість", однак точний обсяг наразі не розголошують. Також ЗСУ отримали метальні заряди, виготовлені на інших підприємствах Rheinmetall.
Понад 50% замовлення вже поставлено, а решту планують передати до кінця 2026 року.
Що важливо розуміти, снаряди RH1412 - це найновіший продукт у артилерійському портфоліо Rheinmetall.
Головні переваги RH1412 полягають в тому, що вони:
Щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди, Rheinmetall продовжує активно інвестувати в розширення потужностей чинних підприємств і будівництво нових виробничих майданчиків.
Нагадаємо, що Rheinmetall є одним зі світових лідерів у виробництві великокаліберних боєприпасів та активно співпрацює з Україною.
До слова, нещодавно ми писали, що Україна замовила у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виділяє 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для ЗСУ.
Окрім того, стало відомо, Росія вимагає від Rheinmetall мільйони євро через власний суд.